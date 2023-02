​El millor, el resultat

Tots contents per la victòria Foto: Pau Llàcer

El trio arbitral i els capitans Foto: Pau Llàcer

Fitxa tècnica del CF Solsona sènior A

Elva dur la iniciativa del joc, però el CF Solsona va dominar en les dues àrees, sobretot en la defensiva,al camp de futbol municipal de Solsona.potser perquè als forasters els feien molta falta els tres punts (van darrers en la classificació) i perquè elssolsonins ja havien olorat els preparatius del Carnaval. El control de la pilota fou sobretot del CF Angulària. Tot i tenir el CF Solsona jugadors molt tècnics, l’empenta dels de l’Urgell fou superior. El escapulats van trobar a faltar les arrancades per la banda delLa pressió que es feia sobre l’i elva impedir que hi hagués molt bones jugades per als davanters del CF Solsona.El domini inicial del CF Angulària va ser esplèndidamentper l’amb un sorprenent gol olímpic, de córner directe, en el minut 17. Era l’1 a 0. Poc tempsdesprés, en un servei de banda de l’, aprofitant un refús dins l’àrea, la pilota vaquedar en òptimes condicions per al Modestas Melnikas, el qual va engaltar un xut sec que va fer entrar la pilota a la porteria. Era el 2 a 0.Els forasters no es van arronsar amb el resultat advers i van generar que el porter, molt encertat en tot el partit, intervingués sovint. Els locals feien un futbolvertical, amb ràpids contraatacs, com la passada de l’al, que, escapolint-se del marcador, davant el porter no tingué l’encert de superar-lo. Tambél’assistència de l’a l’, que el porter de l’Angulària desvià quan ja entrava a la xarxa per l’escaire.En els primers minuts de la segona part es va veure que. Hi va haver diverses ocasions de gol, però també en va tenir alguna de molt clara el CF Angulària; sobretot, la del minut 53 en què l’va haver de llançar-seperillosament a tocar el pal de la porteria per a salvar in extremis un gol que els forasters jacantaven. El joc estigué uns minuts aturat per a curar la patacada que s’havia fet l’Ignasi.Uns moments després, en una jugada embrollada dins l’àrea del Solsona, els urgellencsa la graderia ningú sabia el perquè, l’àrbitre va trigar uns segons a xiular la pena màxima i la va assenyalar. El número 10 del CF Angulària d’Anglesola va xutar la pilota amb molta força i la va enviar a fora per sobre del travesser.Encara que l’Angulària havia errat el penal,sobre els jugadorslocals i va trenar la major part de les jugades. El Daniel va tornar a fer aturades excel·lents.També l’Aniol va estar a punt de marcar, com el Djaber Abid, que havia sortit amb moltaempenta substituint el Sergi Vendrell. En els moments finals, el joc va ser una mica, les jugades verticals se succeïen, sobretot prop de l’àrea del Solsona, però no es va alterar el resultat amb què s’havia acabat la primera part.Un a fora contra el líder, l’Artesa de Segre, el 26 de febrer, i l’altre a casa, el 5 de març, contra el Guissona. Esperem que el CF Solsona pugui mantenir la quarta posició en la taula classificatòria.Titulars: Daniel Soria Ramos, Àlex Garcia Garcia, Ignasi Ballarà Bach, Adrià Barniol Rey, Dídac Espuga Montaner, Aniol Serra Segués, Sergi Vendrell Pacheco, Roger Ribera Martínez, Ioan Andrei Deac, Modestas Melnikas i Hug Plans Nadal.Brian Marouf Moyano (58’), Djaber Abid (71’), Alae Eddine Bensaga Allouch (82’), Eduard Navío Rodríguez i Xabier Rodríguez Canal.Aniol Serra Segués (44’), Àlex Garcia Garcia (56’) i Hug Plans Nadal (86’).David Jaray MoncunillPau Llàcer AlbaJoan Algué Rius