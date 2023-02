La solsonina Marta Vila publica un conte infantil que aborda el procés de dol

Imatge d'una de les il·lustracions del conte

Arran del seu Treball de Final de Grau,publica el seu primer conte infantil titulatMarta Vila, nascuda a Solsona l'any 2000, va patir la mort del seu pare amb catorze anys. Aquest fet, juntament amb la seva passió per la literatura i les emocions, va dur-la a escollir com a Treball de Final de Grau per al grau d'Educació Primària l'elaboració un conte i d'un dossier d'activitats per tractar el dol a educació primària.El treball, que va obtenir Matrícula d'Honor per part de la Universitat de Barcelona, va ser, i es va presentar el conte en el marc del "Barri de la música i les lletres". Finalment, són l'Ajuntament de Solsona i la Diputació de Lleida qui ha editat el conte.El conte vai explica la història d'en Lluc, un nen a qui se li mor el pare. Mostra com el seu entorn l'ajuda a passar un procés de dol exemplar, oferint al lector les eines necessàries per tractar la pèrdua d'un ésser estimat i per donar suport a una altra persona que passi per una situació semblant.Es tracta d'un intent dedels que estimem, i una aposta clara per al desenvolupament de l'intel·ligència emocional dels infants des d'una nova perspectiva.Pel que fa a les il·lustracions que endolceixen el conte, els dibuixos i conceptes inicials van a càrrec de. Al procés creatiu s'hi suma, junt amb la laboriosa tasca de digitalització, l'artista, qui ja ha donat color a altres llibres infantils comLa granja d'animals (2018), editat per l'Ajuntament de Manresa.