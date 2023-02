Finalitza el Circuit Individual de Bitlles del Solsonès​ 2022-23

CLASSIFICACIÓ FINAL

A la de Sènior Masculina restava per saber quins ocuparien el 2on i 3er lloc del podi acompanyant al guanyador en Felip Falla. Finalment i per poc marge el José Luis Carnerero ha assolit la 2a posició i el Toni Márquez la 3a.A la categoria Super Sènior Masculina les dos primeres posicions no han canviat. El RamonValls i el Joan Serra han assolit la 1a i segona posició i finalment a la tercera s’ha produït unempat entre el Miguel Ferrer i el Daniel Casas.A la categoria Sènior Femenina no s’han produït canvis i la Dolors Cots, Dolors Torres i Mariona Trullols copen les tres posicions de podi.En Super Sènior Femenina tampoc hi ha canvis en la classificació i la Montse Canals, la Carme Canals i la Dolors Vilà fan el podi d’aquesta categoria.Finalment a la categoria Infantil el Ramon Vilaseca aconsegueix la primera posició seguit del’Ainhoa Manau i de l’Aran Badia.L’edició del Circuit Individual del Solsonès ha tingut una participació de 57 tiradores i tiradors, tot un èxit malgrat l’absència de la representació del Bitlles Solsona.Felicitar els guanyadors de cada categoria i a totes i tos els participants.1 Felip Falla Olius Negre 76,892 José Luis Carnerero Arcada 76,563 Toni Márquez Olius Negre 76,111 Ramon Valls Arcada 76,442 Joan Serra Olius Groc 75,113 Miguel Ferrer Olius Negre 73,333 Daniel Casas Arcada 73,331 Dolors Cots Olius Negre 78,332 Dolors Torres Olius Vermell 76,003 Mariona Trullols Olius Vermell 71,561 Montse C. Costa Arcada 73,562 Carme Canals Arcada 72,113 Dolors Vilà Olius Vermell 65,111 Ramon Vilaseca Olius Júnior 75,442 Ainhoa Manau Olius Júnior 73,443 Aran Badia Olius Júnior 72,44