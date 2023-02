Els Indiots compleixen 10 anys

Foto: Taller Escultura Casserres

Imatges dels balladors de l'any 2013

Algunes de les colles de balladors d'aquests anys Foto: Ramón Estany Foto: Ramon Estany

Les contradanses és un dels actes més antics del carnaval de Solsona. Ja es ballaven durant les primeres dècades del segle XX. Actualment tenen lloc diumenge a la tarda i consten de tres danses: la contradansa de Solsona (coneguda popularment com la "Contradansa sèria"), la Polka 1878 ( la "Contradansa boja") i la Contradansa de l'Indiot.Aquesta darrera dansa va ser recuperada l'any 2013 a petició de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona. La música fou composta pel músic solsoní Albert Fontelles i Ramonet, basant-se en la memòria d'alguns solsonins que recordaven que en les contradanses d'abans de la guerra civil, s'havia dansat el Ball de l'Indiot, peça popular catalana.Els caps dels Indiots i el vestuari foren elaborats per Josep Manel Casserras i Solé. Enguany han tornat al taller, on han estat restaurats per lluir amb les millors gales en motiu del seu desè aniversari.