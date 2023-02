​Les Contracontradanses: Pròxima actuació!

Aquests dies, la ciutat es prepara per a la celebració de l'esdeveniment principal i mésesperat del Carnestoltes solsoní:l'acte central del Carnaval 2023! El comitè organitzador, per boca de la seva portaveu nacional, ha informat als mitjans que els dansaires que han d’executar-les porten des de La Candelera assajant cada vespre al local de Ca l'Alemà.Com és conegut, aquest acte es remunta al temps de la picor. D'origen incert, es creu que el seu simbolisme és el deprovocada per la pujada del preu del carburant i els subministraments bàsics. La coreografia de la dansa és rica en detalls. Abunden els gestos grandiloqüents i expressius amb els braços, així com elegants punteigs amb els peus. Els seus executors la ballen amb rigorosa disciplina i saben donar voltes sobre si mateixos mentre es donen, entre ells, airosos cops de cul.Antigament, la seva música era interpretada per una cobla de tres quartans. Més endavant, sota la influència dels corrents romàntics estesos per Europa, anà a càrrec d’una orquestra simfònica amb tots els seus ets i uts. Després de la pèrdua de Cuba i Filipines es van haver de conformar amb un sac de gemecs comprat als Encants. No va ser fins passat la Guerra i els quaranta anys que s’hi va afegir la flamant i acreditadaEnguany, és la primera edició oni es permet la participació a tot tipus de persona sigui quin sigui el seu caràcter. El proper divendres, 17 de febrer -dins la festivitat de Carnestoltes- tindran lloc per places, carrers i bars Les Contracontradanses, l’acte central del Carnaval 2023! La comitiva sortirà de L’Aixeta cap allà a les 8 del vespre. S’agrairà l’assistència.