Els Premis Bufons 2023 van a 4 perruqueries de Solsona

Perruqueria Lluïsa Foto: Ramón Estany

Perruqueria Maria Foto: Ramón Estany

Perruqueria Ester Foto: Ramón Estany

El Carnaval de Solsona, des de fa algunes edicions, lliura un reconeixement a aquelles persones, que a títol d'empresa, els ajuden a fer possible la festa. Enguany, aquests premis han volgut destacar l'estilisme, la delicadesa i la subtilesa. Per que cada diumenge de Carnaval, fa possible que un grup de nois i noies surtin dels seus establiments vestits d'etiqueta i pentinats per l'ocasió. Per que les perruques poden passar de ser un complement a una obra d'art. I per que aquesta dedicació va sempre acompanyada d'un somriure.Els establiments premiats van ser: la perruqueria Ester, la perruqueria Maria, la perruqueria Lluïsa i la perruqueria Nuri.