Josep M. Fontanet rebent el premi Foto: Ramón Estany

Antoni Chaparro rebent el premi Foto: Ramón Estany

Juani Sandoval rebent el premi Foto: Ramón Estany

Miguel Rodríguez rebent el premi Foto: Ramón Estany

3er Premi BALLANT Foto: Juani Sandoval Bertran

Premi RESOL El Pop Foto: Miguel Rodríguez Martínez

2n Premi Carnestoltes Foto: Antonio Chaparro Llanos

Concurs de fotografia 2022

Aquest divendres al vespre, la Sala Polivalent de Solsona ha acollit com cada inici de Carnaval, la tradicionals.Entre els premis de la nit, es va fer públic el veredicte del. Enguany s'han presentat 45 fotografies de 15 autors de diverses poblacions de Catalunya.1r Premi: 250€, portada del tríptic 2024 i trofeu per COMTE DE L'ASSALTU de Josep M. Fontanet Valls de Sabadell.2n Premi 150€ i trofeu per CARNESTOLTES de Antoni Chaparro Llanos de Solsona.3r Premi 100€ i trofeu per BALLANT de Juani SandovalBertran de Badia del VallèsPremi Resol 200€ i trofeu per EL POP de Miguel Rodríguez Martínez de Caldes de Montbuí.Totes les fotos participants s'exposaran a la Sala Cultural de l'Ajuntament de Solsona durant el Carnaval.