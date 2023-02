Inscripcions obertes per als simulacres d’exàmens de Cambridge a Solsona

Un any més Solsona acollirà exàmens oficials d’anglès de Cambridge. Seran el 10 de juny i la data límit d’inscripció, el 19 d’abril. Prèviament, com és habitual, s’organitzen també al municipi les proves de nivell o simulacres d’exàmens (mock exams), per facilitar la preparació dels candidats. En aquest cas, es faran el dissabte 11 de març al matí a les dependències de l’escola Setelsis i la regidoria d’Educació n’obre les inscripcions fins al 8 de març.

gratuïts i no condicionen els examinands per presentar-se a la prova oficial de Cambridge. La inscripció es pot fer per correu electrònic a Els simulacres d’exàmens sónper presentar-se a la prova oficial de Cambridge. La inscripció es pot fer per correu electrònic a cambridge@ajsolsona.cat , tot indicant les dades personals, inclosa la data de naixement, l’escola i el nivell al qual es presenta la persona interessada. Els dos darrers anys s’hi han presentat una vuitantena d’alumnes de diferents nivells.



Un cop feta aquesta prova, l’equip de coordinació dels exàmens a Solsona, format per Sara Malé i Maria Claret, es posarà en contacte amb tothom que hi hagi participat per recordar les dates de les convocatòries oficials i proporcionar tota la informació necessària. Solsona és una de les seus on s’organitzen les proves d’anglès de Cambridge des del 2016. És una iniciativa impulsada per la regidoria d’Educació amb la col·laboració d’escoles i acadèmies d’idiomes amb l’objectiu de motivar la població en l’aprenentatge de la llengua anglesa.



Sara Malé i Maria Claret en gestionen els aspectes més tècnics amb l’assessorament de l’examinadora Susan Pexton. El reconeixement internacional dels títols, l’àmplia varietat de Un cop feta aquesta prova, l’equip de coordinació dels exàmens a Solsona, format per Sara Malé i Maria Claret, es posarà en contacte amb tothom que hi hagi participat per recordar les dates de les convocatòries oficials i proporcionar tota la informació necessària. Solsona és una de les seus on s’organitzen les proves d’anglès de Cambridge des del 2016. És una iniciativa impulsada per la regidoria d’Educació amb la col·laboració d’escoles i acadèmies d’idiomes amb l’objectiu de motivar la població en l’aprenentatge de la llengua anglesa.Sara Malé i Maria Claret en gestionen els aspectes més tècnics amb l’assessorament de l’examinadora Susan Pexton. El reconeixement internacional dels títols, l’àmplia varietat de

nivells de certificats i el ventall de franges d’edat d’alumnes que poden optar-hi

són els punts forts del projecte que fan que la ciutat hi aposti any rere any.



L’any passat 59 alumnes es van examinar a Solsona. Els certificats i preus de la convocatòria d’enguany seran els següents:  Young Learners:

Starters: 64 €

Movers: 65 €

Flyers: 68 €

 KET (A2): 99 €

 PET (B1): 109 €

 FCE (B2): 197 €

 CAE (C1): 213 €