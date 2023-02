Jordi Graell ja és el nou bramador del Carnaval de Solsona

Jan Brotons, a la dreta, serà el primer bramador del Carnaval infantil Foto: Carnaval de Solsona

Els tres concursants, davant el jurat Foto: Carnaval de Solsona

El solsoní Jordi Graell serà el nou bramador del Carnaval de Solsona. Ho va anunciar l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona aquest dimecres passat al vespre en un vídeo a YouTube, en què també es va donar a conèixer el nou bramador del Carnaval infantil, el solsoní Jan Brotons. Graell i Brotons van guanyar ell concurs que es va convocar per buscar candidats per imitar el bram del popular ruc en la festa solsonina, després que Marc Arnau Borràs, que feia deu anys que feia de bramador, decidís cedir el relleu.Els solsonins han conegut el veredicte final a través d'un vídeo que parodiava el popular concurs televisiu de TV3 Eufòria. Tres concursants han imitat el bram del popular ruc, com si es tractés d'una actuació musical, al davant d'un jurat format per l'exbramador, Marc Arnau Borràs, i els solsonins Dani Campabadal i Raquel Estany. Les votacions s'han inclinat per la imitació de Jordi Graell, que es convertirà en el bramador oficial, i la de Jan Brotons, que protagonitzarà la bramada del Carnaval infantil.Tan Graell com Brotons estan molt vinculats al Carnaval de Solsona. En el cas de Graell, va ser membre de l'Associació de Festes del Carnaval i actualment forma part de la comparsa Minairons. A més, té arrels familiars amb el nucli de Cambrils, Odèn, d'on procedien els primers bramadors del Carnaval de Solsona. Per la seva part, Brotons també fa anys que participa en el Carnaval i forma part de la comparsa Pistraus.L'Associació de Festes del Carnaval agraeixen la participació al concurs, però reconeixen que esperaven una resposta més massiva de possibles candidats i, sobretot, més presència femenina. No obstant això, celebren que ara ja tenen relleu per a una de les figures més carismàtiques de la festa que s’encarrega d’imitar el bram del ruc.