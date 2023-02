Mans Unides Solsona promourà aquest 2023 dos projectes per la infància i les dones a l'Índia

Empoderament de dones i noies adolescents en 24 pobles de l'estat d'Uttar Pradesh (Índia).

Eradicació del treball infantil i promoció de l'emprenedoria a Rajabari (Índia).

El diumenge dia 12 de febrer se celebra la, amb el lema “Frenar la desigualtat és a les teves mans”.impulsora de la campanyaté com a objectiu acabar amb la pobresa, la fam i les desigualtats, buscar les causes que la provoquen, actuar i denunciar. Porten 64 anys lluitant i treballant i no perdem l’esperança d’acabar amb aquest malson de la pobresa.Aquest any 2022 han pogut fer realitat els projectes elegits , aconseguint. Ha estat amb l’ajuda i col·laboració de tots.Un que és l’eradicació del treball infantil i promoció de l’emprenedoria a Rajabari (Ìndia). Descastats, sense les necessitats bàsiques cobertes d’alimentació, salut i educació es troben en règim de semi-esclavatge i cada vegada els nens que treballen als camps de te són més petits. Amb programes de formació i preparació per a nens de primària i secundària, amb formació i acompanyament i recolzament econòmic per impulsar i crear activitats econòmiques i la construcció de lavabos pels estudiants en els edificis on es faran les classes formatives.I l’altre és l’empoderament de dones i noies adolescents en 24 pobles de l’estat de Uttar Pradesh (Ìndia). La població és majoritàriament de descastats que viuen per sota del llindar de la pobresa. L’objectiu és enfortir les dones i joves adolescents a traves d’organització comunitària, capacitació,, establiment de pràctiques d’agricultura orgànica, formació de formes de viure i de treball, perquè tinguin una major autoestima i lideratge en la vida social.Aquest estat és el més poblat i un dels més endarrerits de I'India. La població és majoritàriament de descastats que viuen per sota del Ilindar de a pobresa. La taxa d'alfabetització és molt baixa.No tenen una organització comunitària ni cap mena d'informació sobre els seus drets. La situació en què viuen les dones en aquests llocs és molt dura. En cap cas, tenen igualtat d'oportunitats. A causa de la discriminació de sexe, les dones no tenen accés als bénseconomics ni control sobre els recursoS domèstics. Les noies no tenen les mateixesoportunitats que els nois, ni en la família ni en la societat i, com a conseqüencia, hi ha unelevat nivell d'abandonament escolar. El projecte es dirigeix directament a aquestes dones i jovees adolescents mésvulnerables.L'objectiu és enfortir a les dones i joves adolescents a través de l'organització comunitària, capacitació, promoció de la salut i establiment de pràctiques d'agricultura orgànica, formació de formes de viure i de treball especialment el maneig de deixalles per fer Compostatge pels camps, perquè tinguin una major autoestima i lideratge en la participació de la vida soclal i economica.El projecte es localitza en 13 poblats i plantacions de te on malviuen els Adivasis, una població indigena que no està reconeguda ni com a grup social, ni com a tribu ni com a casta i això fa que no tinguin dret a res. Exclosos de les autoritats i de qualsevol ajuda governamental, treballen en unes dures condicions als camps de te d'Assam.Sense les necessitats més bàsiques cobertes: alimentació, saluti educació es troben en règim de semiesclavitud i cada vegada els nens que treballen als camps de te són més petits. Això vol dir que deixen l'escola molt aviat i per falta de formació i recursos no són capaços d'emprendre alguna altra activitat que els ajudin a deixar enrere la misèria en la que viuen.El projecte es basa en 3 fronts:1- Classes i tutories nocturnes de reforç per nens de primària i secundària; classes de preparació, en règim d'internat pels estudiants que es presentena l'examen de revàlida; seminaris d'orientació i formació de joves en tall i confecció.2- Emprenedoria d'adults: formació, acompanyament i recolzament econòmic per impulsar o crear activitats economiques.3- Construcció de lavabos per tots els estudiants, en condicions sanitàries, en els edificis on es faran les classes formatives