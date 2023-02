​Ensopegada de l’Elefant i torneig d’escacs bojos

Finalment, animar-vos a la 2a edició d’un torneig d’escacs bojos amb motiu del Carnaval.

Els del Pla d’Urgell porten anys treballant el planter (més de la meitat de la seva plantilla sónjugadors sub-X, 8, 10, 12, ... fins a comptar-ne més de trenta) i el bon treball dona els seusfruits.Tordesillas (1), Cercós (0), Tussell (0) i Viladrich (0) van caure derrotats 1-3, tot i que ambl’experiència del Joan Tordesillas i la vibrant partida de Josep Viladrich, es va fregar l’empat...però, posant-hi distància, podem recordar aquella frase anònima:La propera setmana, desplaçament a Vallfogona de Balaguer, confiant retrobar-nos amb el bonjoc i la victòria.Mentrestant, recordar-vos queper jugar. Tothom hi és benvingut.Jugarem a la plataforma online Lichess.org una variant inventada per l'escaquista BobbyFischer, excampió del món i un dels millors jugadors de la història dels escacs. Són els escacsaleatoris de Fischer (Fischer Random Chess) o Chess960, en la qual totes les peces, excepte els peons, estan canviades d'ordre aleatòriament, per ambdós bàndols. Això provoca que cada partida comenci sense els moviments inicials estudiats, sense les obertures preestablertes dels escacs convencionals, anivellant així les possibilitats d’ambdós jugadors.L’enllaç al torneig és https://lichess.org/tournament/ZkiZfpA8 Tingueu present que,d’amics dels escacs de Solsona (Solsona Chess Friendly) a la plataforma Lichess.org: