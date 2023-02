​La CUP defensa la veu de Torà i Biosca al Parlament en la proposta d'adhesió a la comarca del Solsonès

La proposició de llei per l’adhesió dels municipis de Torà i Biosca a la comarca del Solsonès que actualment formen part de La Segarra, ha arribat avui, dimecres 8 de febrer, alParlament de Catalunya. La proposició ha estatEls anticapitalistes han reivindicatde comarca. Així doncs, han defensat que era imprescindible aplicar la Llei de consultes i, per tant, fer un referèndum a través del qual els habitants de Torà i Biosca tinguin lapossibilitat d'expressar la seva voluntat. A més a més, el PSC ha optat per presentar lallei en forma de. És per això que la formació anticapitalista ha deciditvotar en contra d’aquesta forma de tramitació de la llei.Tal i com ha dit la diputadades de la CUP posen en qüestió aquestaurgència en la tramitació per la via única, quani recorden que van ser els propis ajuntaments de Torà i Biosca els qui van iniciar els tràmits legislatius per fer efectiu el canvi però va ser el consell de ministres qui va dir que no es podia executar.Els anticapitalistes comparteixen la necessitat del canvi comarcal però defensen quei per això faran valdre la Llei 10/2014 deconsultes populars no referendàries com a eina per donar la veu al territori en la presentaciód’esmenes a la proposició de llei.