Alerten que la sanitat del Solsonès gestionada des de la proximitat està en perill

La sanitat del Solsonès gestionada des de la proximitat, en perill!!

Des d’una institució del territori com és el Consell Comarcal del Solsonès, es pretén deixar de gestionar un actiu tan valuós com és el Centre Sanitari del Solsonès

En un moment en què la població està registrant un procés d’envelliment -amb la qual cosala demanda de prestacions sanitàries augmenten-,, i quan tothom té clar que l’atenció de proximitat és la més efectiva i còmoda per a la gent del territori, ens trobem amb la desagradable notícia que el nostre Consell Comarcal té la intenció de traspassar l’activitat assistencial del nostre Centre Sanitari a un ens públic gestionat pel Servei Català de la Salut.Un canvi molt important que, a més, es vol fer: una qüestió tanbàsica no s’ha consultat -i encara menys, no s’ha consensuat- amb els principals afectats(els habitants de la comarca), i a més es vol formalitzar a pocs mesos d’unes eleccions quepodrien suposar un canvi en l’actual equip de Govern del Consell Comarcal, donant pas aun de nou que, potser, tindria la voluntat de conservar la gestió de l’hospital (i gestionar-locom cal). El per què de tanta poca transparència i de tantes presses són dos interrogantsamb una resposta molt poc clara.Prendre una decisió d’aquesta magnitud amb el suport de només 10 dels 19 consellerscomarcals reflecteix unadigna de ser estudiada a les universitats com a exemple de com no s’ha d’actuar en política.Realment l’actual alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, està disposada a sotmetre’s a les “directrius de partit” i fer que, en un futur proper, perdem qualitat i prestacions en el servei sanitari a Solsona i a la comarca?posat a dit per ERC, només haurà servit per arribar a la conclusió que gestionar l’hospital no està al seu abast? Seria interessant que el govern del consell comarcal reconegués la nefasta gestió portada a terme en aquest àmbit i que comencéssim a treballar de forma consensuada per a una millor gestió del Centre Sanitari des del territori.[bloclquote]La gestió del Centre Sanitari del Solsonès, l’únic que queda de gestió local a Catalunya, és un tresor a conservarNosaltres estem convençuts que la gestió del Centre Sanitari del Solsonès, l’únic que quedade gestió local a Catalunya, és un tresor a conservar. Un hospital proper, amb una carterad’especialitats mèdiques envejable, amb una bona unitat de llits sociosanitària, una plantaque pot donar cobertura a les persones que estan soles i necessitin repòs o als cuidadorsque requereixen d’atenció, amb un CAP (Centre d’Atenció Primària), un servei d’atenciócontinuada a partir de les 20.00 h per a pacients de baixa complexitat i una base SEM(Sistema d’Emergències Mèdiques), amb una ambulància per atendre les emergències ieventuals trasllats a centres de major complexitat.De l’experiència i del coneixement de casos semblants en altres territoris en podem concloure que en un futur és probable que puguem perdre bona part d’aquests serveis.No en tenim cap dubte:portada per gent del territori que coneix els problemes i necessitats dels seus veïns i veïnes, és la millor opció per a la gent que hi viu.Ens preguntem si aquesta curiosa urgència per treure’s de sobre l’hospital no respon a laincompetència o incapacitat d’ERC, des del Consell Comarcal del Solsonès, a l’hora deliderar un servei tan important. L’argument del partit republicà és que “Catsalut ho faràmillor”, quan potser haurien d’haver dit que “nosaltres no ho podíem haver fet pitjor”. El fetés que,Un centre que, des del principi, els hi ha vingut gran. El resultat: un nyap de gestió.És necessari incidir que un possible traspàs de l’hospital a Catsalut, ni debon tros, el manteniment de tot el personal que ara treballa al centre, ni de totes lesespecialitats que s’ofereixen actualment. És factible “intensificar la qualitat i la capacitatresolutiva en benefici de la població”, com afirmen els responsables del Consell Comarcal,amb menys plantilla? Tenim seriosos dubtes que això aniria així.I respecte a les especialitats, el més probable és que se’n perdessin, el que implicaria quemolts solsonins i solsonines haurien de(40 minuts de cotxe) per ser atesos, i segurament les llistes d’espera augmentarien.Igualment, tenim clar -per experiències similars en altres zones de muntanya- que un copexternalitzat el servei a Catsalut, i per molt que el seu òrgan de gestió inclogui algunrepresentant del Solsonès,i tindrà molt poc a dir en la gestió de l’hospital.D’altra banda,de construir un nou centre per substituir l’actual (que certamentpresenta deficiències), en cas d’assumir Catsalut la gestió de l’equipament, és només això,una promesa, i amb l’actual estat de les finances catalanes no hi ha cap garantia sòlida deque això pogués tirar endavant. De fet, als pressupostos que s’estan tramitant al Parlamentno en consta cap partida destinada, ni tan sols pel projecte.És una opinió fortament generalitzada entre els experts que el coneixement del territori, lalògica econòmica, l’eficiència, la comoditat per als veïns i veïnes i la rendició de comptes alcontribuent des de la proximitat, són factors que avalen que els equipaments es gestionindes del territori al qual donen servei. I ara, des d’una institució del territori com és el Consell Comarcal del Solsonès, es pretén deixar de gestionar un actiu tan valuós com és el Centre Sanitari del Solsonès.i que, al nostre parer, tindrà conseqüències negatives per a la població.La pregunta que tots ens hem de fer és: estem a punt de perdre competències per culpad’un incompetents?