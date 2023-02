​Arriba la Fira del Petit Botiguer!

El dissabte dia 4 de març, en el marc de la, la plaça Major de Solsona acollirà, de les cinc de la tarda a les vuit del vespre,Els infants i joves són qui, moltes vegades, busquen fer-se lloc en un espai on explorar nosolament la seva imaginació i el seu esperit de petit botiguer, sinó tambéo bé que han caigut en desús. A les paradetes, no només aconseguiran un intercanvi i una reutilització de molts productes o articles per donar-los una segona oportunitat, sinó que aconseguiran socialitzar i omplir els carrers d’activitat.Amb la Fira del Petit Botiguerqui acapararan el protagonisme disposant d’un espai com a punt de venda de joguines, llibres, roba o altres articles que ja no utilitzen, així com també tot tipus de manualitats que hagin elaborat.Aquesta iniciativa neix amb la idea de, donar una segonaoportunitat als articles que ja no s’utilitzen i oferir una sortida a aquelles polseres, ceràmiques..., que amb destresa realitzen a casa. Aquest esdeveniment vol oferir l’oportunitat als nostres joves de donar sortida als seus productes en un espai pensat per a ells, en el marc de la Fira del Trumfo i la Tòfona. Així mateix també s’oferiran diversos actes que tindran lloc de forma paral·lela, com les, així com també un derbi escolar d’escacs.Si tens entre 6 i 16 anys i vols fer la teva paradeta a la plaça Major, la Fira del Petit Botiguer etdona l’oportunitat de fer-la realitat.o bé al telèfon 973- 48 20 03, abans del 28 de febrer i us n’informaran.