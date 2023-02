​El Parlament engega els tràmits que permetrien segregar Biosca i Torà de la Segarra

El diputat del PSC Òscar Ordeig durant el debat al ple de la tramitació per lectura única de la proposició de llei perquè Torà i Biosca canviïn de comarca i passin de la Segarra al Solsonès. Foto: Mariona Puig

Justificació del vot de la CUP

Àudio:



En Comú Podem, Ciutadans i PPC han votat a favor perquè consideren que cal agilitzar els tràmits i no posar "més pals a les rodes". Vox, en canvi, s'ha abstingut en considerar que els consells comarcals s'haurien de suprimir.

D'esquerra a dreta, l'alcalde de Biosca, Josep Puig, i el de Torà, Magí Coscollola, seguint el debat al ple sobre la tramitació per lectura única de la proposició de llei perquè Torà i Biosca canviïn de comarca i passin de la Segarra al Solsonès. Foto: Mariona Puig Un procés llarg Els ajuntaments de Torà i Biosca ja van aprovar per majoria absoluta i sense cap vot en contra el canvi d’adscripció comarcal. El Consell Comarcal del Solsonès també ho va fer. Finalment, la llei no es va arribar a aplicar i es va paralitzar el canvi de comarca. Tot i això, l’any 2014 els consistoris ho van reprendre enviant una sol·licitud al govern espanyol per sotmetre a consulta popular el canvi comarcal. El Consell de Ministres, però, ho va anul·lar al·legant que les competències reauen en el Parlament de Catalunya.



Així, Torà i Biosca es van dirigir al Parlament per demanar la creació d'una llei que incorporés els municipis a la comarca del Solsonès. L'avenç més destacat es va produir l'any 2019, quan els batlles dels dos municipis van ser convidats a una Comissió d’Afers Institucionals per explicar el seu cas. En aquella sessió tots els portaveus dels grups que van intervenir van estar d’acord en el fet que es treballaria per fer efectiva la voluntat dels dos pobles.



i no posar "més pals a les rodes".Els ajuntaments de Torà i Biosca ja van aprovar per majoria absoluta i sense cap vot en contra el canvi d’adscripció comarcal. Eltambé ho va fer. Finalment, la llei no es va arribar a aplicar i es va paralitzar el canvi de comarca. Tot i això, l’any 2014 els consistoris ho van reprendre enviant una sol·licitud al govern espanyol per sotmetre a consulta popular el canvi comarcal. El Consell de Ministres, però, ho va anul·lar al·legant que les competències reauen en el Parlament de Catalunya.Així, Torà i Biosca es van dirigir al Parlament per demanar la creació d'una llei que incorporés els municipis a la comarca del Solsonès.per explicar el seu cas. En aquella sessió tots els portaveus dels grups que van intervenir van estar d’acord en el fet que es treballaria per fer efectiva la voluntat dels dos pobles.

Arxivat a: Municipis , Parlament , Solsonès , Torà , Biosca

El Parlament ha engegat aquest dimecres el tràmit per lectura única de la llei que permetria segregar Biosca i Torà de la Segarra per unir aquests dos municipis al Solsonès. Ho ha fet amb els 114 vots a favor dels diputats del PSC, ERC, Junts, Ciutadans, En Comú Podem i el PPC. Vox s'ha abstingut i la CUP hi ha votat en contra. Es tracta d'un pas molt inicial que permetrà que el tràmit sigui més ràpid. ERC però, ja ha anunciat que presentarà una esmena perquè, abans d'aprovar-se la llei, es faci una consulta als veïns de Torà i Biosca perquè decideixin si volen o no el canvi. Tots dos municipis fa dècades que demanen formar part del Solsonès, que és la comarca veïna on tenen més tirada i amb la qual tenen un vincle històric.per reclamar adherir-se al Solsonès amb l'objectiu de mantenir els diferents serveis que comparteixen amb els municipis de la comarca. El conflicte va sorgir l'any 2010, amb el projecte de la llei de vegueries amb la qual quedarien obligats a rebre tots els serveis públics del seu àmbit territorial, la vegueria de Lleida.Per formar part de la vegueria de la Catalunya Central, els veïns de Torà i Biosca s'emparen en raons històriques, econòmiques i socials. De fet,i, en el seu dia, ho van expressar a través d'una recollida de signatures.El que el Parlament ha aprovat aquest dimecres a proposta del PSC és un tràmit molt inicial i només vol dir que la tramitació de la llei, quan es faci, serà per lectura única i, per tant, per una via més ràpida.La proposicióTot i això, els republicans ja han anunciat que presentaran una esmena perquè, abans d'aprovar-se la llei, es faci una consulta als veïns de Torà i Biosca perquè puguin decidir si volen o no fer el canvi de comarca.En la mateixa línia s'ha pronunciat"Tenim la impressió que s'ha optat per la via ràpida per enterrar definitivament la idea de referèndum que tanta urticària provoca al govern espanyol", subratlla la diputada cupaire Montserrat Vinyets.