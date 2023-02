Solsona consolida els punts liles per a un Carnaval lliure de violències sexistes i LGTBIfòbiques

Banda lila al braç

Carnaval és un bon moment per recordar a la població que l’oci s’ha de viure. Per això Solsona repeteix la campanya que porta per lema “Treu la màscara a les violències”, amb diferents accions per sensibilitzar, prevenir i actuar en cas d’agressions o comportaments sexistes. S’organitzarà un punt lila fix, un altre a la sala polivalent i un punt lila popular.(al local de l’antiga botiga de Volem Feina) hi haurà un servei d’atenció fix els dies 11, 16, 17 i 18 d’onze de la nit a tres de la matinada. La seva tasca també serà informativa i de sensibilització. D’altra banda,, els membres de la Junta del Carnaval assumiran la funció d’oferir una primera atenció a les possibles víctimes d’agressions –per donar-hi resposta, han rebut una formació específica amb pautes d’actuació.Aquesta campanya, que es reforçarà a les, és una iniciativa de la regidoria d’Igualtat de Solsona, a través d’amb el suport tècnic del Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal, l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona i la Diputació de Lleida, entre d’altres.Paral·lelament, enguany tornarà a haver-hi un, per crear un espai de prevenció i cura a peu de carrer. Les persones que hi col·laborin s’identificaran amb una banda lila al braç. Precisament, aquestes entitats han convocat una trobada de debat i formació aquest dijous a dos quarts de vuit del vespre al Casal Popular La Fura.Judit Gisbert, alcaldessa i responsable d’Igualtat del consistori solsoní, considera que, malgrat que és una xifra molt baixa, “l’objectiu és que no n’hi hagi d’haver cap”. De totes maneres, “la presència de punts liles al Carnaval ja és un factor dissuasiu que evita haver de lamentar més casos d’agressions”.