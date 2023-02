Per Carnaval Solsona repeteix el sistema de recollida de residus i neteja viària de l’any passat

Bars i restaurants, totes les fraccions

A fi de facilitar les tasques de recollida de residus i evitar que els cubells del porta a porta siguin elper Carnaval, la regidoria de Medi Ambient de Solsona repeteix el sistema extraordinari de recollida de l’any passat a les zones de la ciutat que concentren els actes de la festa. Això passa per evitar que veïns, comerços i bars i restaurants treguin els cubells i bujols a la via pública. Així mateix, es repetirà el dispositiu de neteja intensiva de places i carrers.L’àmbit del municipi amb unaserà tot el nucli antic, els passatges d’Antoni Guitart i del Vall Fred, la plaça del Camp, el passeig del Pare Claret i els carrers de l’entorn del casal cívic i la sala polivalent. En aquestes zones, es demana als veïns i botiguers que facin ús dels punts de recollida que s’habilitaran a la plaça de Sant Roc, el Camp del Serra i l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre (entorn del monument a la sardana) per dur-hi la fracció corresponentEn aquest sector, així mateix,el dia 12 i del 17 al 23 de febrer. En el seu cas, hauran de treure els residus amb bosses separades i sense bujols.La regidoria de Medi Ambient reproduirà, així, la fórmula de l’any passat, amb el primer Carnaval amb porta a porta, ja que se’n va fer una bona valoració i no van registrar-se incidències. En cas de dubtes, es podrà contactar amb l’, o bé acudir-hi en l’horari d’atenció presencial, els dilluns, dimecres i divendres els matins de nou a dues, i els dimarts i dijous, de quatre de la tarda a set del vespre.. Per això requereix un dispositiu intensiu de neteja. S’instal·larandel centre per als actes de carrer i els firaires –enguany amb més bujols a la plaça Major– i es reforçarà la neteja viària diàriament amb aigua a pressió sempre que les temperatures ho permetin i no hi hagi risc de glaçades. El servei també s’intensificarà a l’entorn de la sala polivalent i el parc infantil d’aquest indret. De totes maneres, per precaució, se’n precintarà el sorral.D’altra banda, perl’Ajuntament instal·larà lavabos portàtils a latal com ha fet durant molts anys, a partir del dijous gras i fins al dimecres de cendra. S’hi instal·laran quatre urinaris i tres cabines sanitàries amb servei diari de neteja iTambé s’ampliarà l’horari d’obertura delsA més de l’horari habitual, s’obriran aquest diumenge al matí, amb motiu del parc infantil que organitza la comparsa Mata-rucs, i el dissabte 18 al vespre.