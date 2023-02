​Rècord de participació en la segona edició de l’Stravada

La modalitat kids va aplegar a 90 nens i nenes

Podi llarga femení Foto: Black Pata

Podi llarga masculí Foto: Black Pata Cycling Club

La segona edició d’aquesta marxa de btt va acollir a més de 350 persones d’arreu de Catalunya

En un dels avituallaments Foto: Aleix Viladrich

Foto: David Guitart

Foto: Jordi Odén

Foto: Jordi Odén

Foto: Jordi Oliva

Foto: Jordi Oliva

Solsona va acollir laamb èxit rotund de participació. La prova va superar les expectatives inicials i va acabar aplegant a 350 ciclistes vinguts d’arreu del territori català. La categoria kids, que s’estrenava en aquesta edició i constava de diverses voltes en un circuit d’obstacles, va comptar amb una participació d’una norantena de nenes i nens.Enguany, la marxa de btt presentavaLa modalitat reina,En la categoria femenina, la guanyadora va ser la coneguda atleta i campiona d’ultrafonsamb 2 hores 57 minuts; seguida per la bicampiona de la Titan Desert,amb 3 hores i 19 minuts; i la, amb 3 hores i 31 minuts. El podi masculí el van ocuparen primera posició, amb 2 hores i 26 minuts; seguit deque van entrar amb només 24 segons de diferència (2:29:26 i 2:29:50, respectivament).de desnivell positiu. En categoria femenina, la victòria va ser per, amb 3 hores i 23 minuts, seguida de la(3 hores i 44 minuts), i la(3 hores i 56 minuts). Pel que fa al podi masculí, la victòria va ser per(2 hores i 29 minuts), seguit de prop per(2 hores i 32 minuts) i(2 hores i 42 minuts).Pels menys experimentats en els trams tècnics, la prova oferia una modalitat més assequible amb 25 km i 700 metres de desnivell positiu:La guanyadora va serque va completar la prova amb 1 hora i 58 minuts, seguida deque van travessar la línia de meta pràcticament de la mà (02:22:10 i 02:22:15, respectivament). El podi masculí va ser peramb 1 hora i 39 minuts, i el van completar(01:46:15) i(01:46:48), que van entrar molt seguits.L’organització va anar a càrrec de la colla ciclista “Black Pata” i va comptar amb el suport decom és el cas de l’Ajuntament de Solsona, Consell Esportiu del Solsonès, Crisami, BonÀrea, Montraveta SL, Taller Serena, Rodi Motor Service, Much More, Castell de les Pallargues, Construccions M-J. Angrill, Descuina’t, Tandem Solsona, Taller Ollé, Cal Pepito, Forn de l’Aiguadora, Casvan Solsona, Farratges Ballarà, Activa, Cal Farré, La Cajola, Santamaria, Vertex 360, Beat, Mellerware, Excavacions Casas, Olin Padel, Prosetel, Angel Plaça, Can Solvi, Tactic, VeloBerga, Cal Jaumet del Forn, ADN Interlaboral, Ribalta, Picogràfics, DPagès, bicicletes Farràs, Pallarès i TKS Sports Ribera.Després de l’èxit d’aquesta segona edició, l’Stravada es consolida compels amants dels corriols i la bbt al Prepirineu. Des de l’organització, els Black Pata seguiran impulsant iniciatives per fomentar la passió per aquest esport i posicionar el Solsonès com a territori ciclista.