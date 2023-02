Tot a punt per a les jornades de portes obertes als centres educatius de Solsona

El proper curs a Solsona han de començar l’etapa escolar obligatòria (I3) un total de 86 infants, segons el padró (nascuts el 2020) –un 16,5 % menys respecte el curs actual

Preinscripcions a partir del 6 de març

El Solsonès, a la Fira de l’Estudiant

alguns centres educatius de Solsona començaran ja les jornades de portes obertes amb vista al període de preinscripcions per al proper curs. Per això des d’aquesta setmana està disponible ladel municipi autoritzats pel Departament d’Educació, coordinada per l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME).Des de l’OME se’ls envia aquesta setmana la documentació informativa dels projecteseducatius de totes les escoles (Setelsis, El Vinyet i Arrels I), així com el fulletó de lesjornades de portes obertes, que inclou el calendari de les preinscripcions.De fet, aquesta informació també es pot descarregar, dins l’apartat d’Educació . S’hi recull les dates per conèixer de prop l’oferta educativa, activitats i dades de contacte dels centres d’educació infantil i primària, de secundària, llars d’infants, l’Escola Municipal de Música Joan Roure, l’Escola Oficinal d’Idiomes, l’Escola de Dansa i el Centre de Formació de Persones Adultes del Solsonès.En funció del centre, s’organitzen, i en cas que les dates i els horaris no s’ajustin a la disponibilitat de les famílies, algunes escoles donen l’opció de concertar una altra hora.seran del 6 al 20 de març per a l’educació infantil i primària; del 8 al 20 de març per a l’educació secundària obligatòria; del 20 al 26 d’abril per a Batxillerat; a partir del 12 d’abril per als cicles de formació professional de grau mitjà, i del 26 de maig per als cicles de grau superior.que té per lema “Solsona Educa”, és un servei d’atenció a les famílies sobre l’oferta educativa de la ciutat. A més d’informar dels centres que reben fons públics, aquesta oficina cursa les sol·licituds de plaça escolar, especialment durant el curs, és a dir, fora del període ordinari.A fi de conèixer l’oferta formativa postobligatòria a la Catalunya central, del 13 al 16 de març uns 260 alumnes de secundària i de cicles formatius de tota la comarca participaran, un any més, a la Fira de l’Estudiant de Manresa. Aquest certamen, que arriba a la 31a edició, és un espai d’orientació acadèmica, formativa i ocupacional centrat en les comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès.