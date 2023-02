Riner arranja 12 camins per facilitar l'accés a les masies del municipi

L’ajuntament de Riner ha arranjat una dotzena de camins del municipi per tal de facilitar l’accés a les masies del terme municipal de Riner, amb una inversió global de 65.978 euros finançada per l’. En total, s’han condicionat quasiels quals presentaven una gran degradació degut a les inclemències meteorològiques, el pas del temps i el seu ús diari.Els treballs han consitit en l’esplanació dels camins, tots ells d’una amplada de 3,5 metres, el peraltat d’agunes corbes i l’aplicació d’una capa d’àrids reciclats.Els camins en questió no només donen accés a diverses masies, actualment habitades, sinó que també“Aquest fet -remarca Joan Solà, alcalde de Riner- suposa que l’arranjament dels camins implica una millora de la comoditat i la seguretat dels veïns i veïnes, però també redunda en benefici de l’economia general del municipi”.Els vials arranjats són el Camí de l'Alzina, el Camí del Solé de Sant Jaume, el Camí de Cal Fuster Cabot, el Camí de la nau de Villorbina, el Camí de Cal Claret, el Camí de Cal Mestre Guifré, el Camí de La Casanova, el Camí de la Cirosa, el Camí del Soler Brocó, el Camí de Cal Marxant, el Camí de la Serra de Su i el Camí de Vilaseca.Cal recordar també que l’Ajuntament deper crear nous camins de connexió interna del municipi que facilitin i facin més còmoda i segura la circulació de vianants i vehicles. En concret, l’ajut es destinarà a condicionar l’accés al cementiri de Freixinet, a millorar la connexió entre diversos espais del nucli de Santa Susanna i a crear un nou camí a la zona de “la Carrera” a Freixinet.