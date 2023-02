​En marxa la 8a edició del LEADER Pràcticum Odisseu per a joves universitaris/àries

Ha augmentat la remuneració de pràctiques que rebran els estudiants ja que enguany ha de ser mínim de 7€/hora (bruts)

Un cop més, la iniciativa vola empreses i entitats situades en municipis rurals amb l’objectiu de promoure el retorn i l’establiment d’aquests joves a les zones rurals. D’una banda, la proposta està adreçada a empreses i institucions situades en municipis rurals que puguin oferir un lloc de pràctiques remunerades per estudiants amb perfil universitari. D’altra banda, està pensada per a estudiants universitaris de grau que hagin superat almenys el 50% dels crèdits o estudiants de Màster Oficial.La durada de l’estada de pràctiques ha de ser dei, en qualsevol cas, abans del 15 de setembre. Com a principal novetat, ha augmentat la remuneració de pràctiques que rebran els estudiants ja que enguany ha de ser mínim de 7€/hora (bruts). No obstant, no suposarà un cost extra de cara a les empreses, ja que els Ajuts al Pràcticum finançaran el 60% de les primeres 300 hores. De manera que d’aquests 7€ (bruts), l’empresa pagarà 2,8€/hora i els Ajuts al Pràcticum assumiran 4,2 €/hora enfilant-se a un ajut màxim de 1.260 € per les 300 hores.Una altra novetat d’enguany és que no s’haurà d’enviar el formulari a través del correu electrònic sinó que es farà directament a través de la pàgina web d’Odisseu. Quan les empreses o entitats accedeixin al apartat del Pràcticum, podran accedir a presentar l’oferta de pràctiques i allà descarregar el formulari, omplir-lo i enviar-lo seleccionant a quin àmbit correspon la seva oferta. Més endavant, els estudiants que vulguin formar part de la iniciativa podran consultar a la pàgina web totes les ofertes publicades i podran enviar la seva candidatura entre el 14 de març i el 14 d’abril.L’acció compta amb el finançament del, el FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural) i el suport organitzatiu i econòmic de la Direcció General de Joventut del Departament de Drets Socials, la Secretaria d’Universitat i Recerca del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i l’AGAUR, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.practicum@odisseujove.cat