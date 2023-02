Tornen a obrir les portes del Lo Cal Boig durant el Carnaval de Solsona

venda entrades

Per carnavaleru el 7 de febrer de 2023 a les 11:56 0 0

Valgui per davant el meu suport a tota la gent d'ara i abans que dedica el seu temps a estar a la junta del carnaval. La única crítica és: com pot ser que al 2023 encara s'hagi de portar un control manual de la venda d'entrades amb la gentada que mou el carnaval? 2,5 hores de cua,... apart hi ha molta gent que per molts motius no pot destinar aquest temps i molts solsonins que viuen fora i venen per carnaval... 2024 venda on-line siusplau! Bon carnaval a tothom i molta força ala junta. Gràcies per fer-ho possible!