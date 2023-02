Solsona ha instal·lat preses de corrent al carrer per les fires i el comerç no sedentari

Informa NacióSolsona.

Un d'aquests punts de connexió es troba al Passeig de Solsona Foto: Ramón Estany

Des de fa algunes setmanes, podem veure en alguns punts de Solsona uns armaris metàl·lics nous que en algun cas substitueixen uns que hi havia ja vells, i en d'altres son de nova ubicació. Aquests armaris, que estan tancats per seguretat, són peramb seguretat i major disponibilitat al comerç no sedentari i en els diferents mercats setmanals, les fires, i les festes que es realitzen al llarg de l'any a la ciutat de Solsona.Cada vegada més els comerciants que acudeixen a les fires de Solsona requereixen del corrent elèctric per oferir els seus serveis amb major qualitat, imatge i conservació en el cas de productes que necessitin refrigeració o altres serveis. La contractació es considerà convenient per l'interès públic que representa. El passat 19 d'octubre de 2022, Rosó Barrera Call, regidora delegada d'Obres, Urbanisme i Serveis municipals, emetè informe justificatiu de la necessitat de contractar aquesta obra "Projecte d’instal·lació de preses de corrent per al comerç no sedentari".L'esmentada obra està subvencionada per la línia d’ajudes pel recolzament de mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i dins del projecte global “Impuls al pla de millora del comerç i del mercat no sedentari a Solsona”.L'Ajuntament va sol·licitar tres pressupostos a tres empreses i una vegada vistes les ofertes, es considerà que la millor oferta econòmica era la presentada per, que és comprometè a executar el contracte peri finalitzar-ho en el termini requerit.