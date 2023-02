​Victòria amb patiment a Organyà

Fitxa tècnica del CF Solsona

. Una bona colla de seguidors del CF Solsona, desplaçats fins a la bonica vila d’Organyà, el 5 de febrer, van tremolar no tan sols pel fred que feia cap al final del partit sinó també per la inquietud de poder mantenir una victòria molt estreta.Al principi es va guardar unper la mort del pare d’Arnau de Toro,exjugador de l’equip local. El CF Solsona va començar el partit dominant el CF Organyà fins que al minut 7, en la disputa d’una pilota, el davanter escapulatva caure i el van haver d’ajudar a sortir del camp per un fort dolor al genoll. Els locals van acostar-se perillosament a la porteria ben defensada pel, com en una xilena d’a l’àrea del Solsona o un córner que gairebé es transforma en gol olímpic.En el minut 24, un contraatac ràpid per l’esquerra, conduït pelva acabar amb molt classe fent gol per sobre de la sortida del porter local. A partir d’aleshores el Solsona va controlar més clarament el partit, ellligaven ràpides jugades al mig del camp; també eles va lluir arrencant des de la defensa, va driblar no dos o tres jugadors, sinó els cinc amb qui topà fins arribar a prop de l’àrea contrària.Amb una assistència del Roger Ribera al Modestas Melnikas s’hauria pogut sentenciarel partit i dur la tranquil·litat als solsonins, al principi de la segona part, però el xut ambvaselina del Modestas va tocar al mig del travesser. Al minut 47, l’Adrià Barniol va rebre unatargeta roja per fer falta tallant un contraatac; en rebé una altra el Roger, al minut 53, perestendre el braç i tombar un jugador local. Els de l’Organyà arribaven a l’àrea del Solsonaatacant pels extrems i forçant córners. El CF Solsona jugava amb r, com el del Guiu que, escapolint-se de dos defensors, feu una passada per tota la línia de gol, però no va trobar cap rematador. L’Hug Plans també va gaudir d’una excel·lent ocasió, desfent-se del marcador i enviant la pilota al pal. El Solsona feia bastant bé la pressió alta, com en una altra ocasió del Roger, que prengué la pilota a un defensor que començava la jugada.Amb l’entrada al camp del número 8 local, el Robert Vila Patsi, el control del partit va ser principalment de l’Organyà. Hi haviaEns els darrers minuts, en què la porteria del Xabier estava gairebé a les fosques, al contrari de la primera part en què es trobava de cara al sol, els escapulats van haver de recórrer a les faltes per a frenar els alturgellencs; en una d’aquestes, fins i tot un defensor es va haver d’estirar a terra als peus de la seva barrera.El control del partit va ser del CF Organyà en bastants moments de la segona part, però. Les intervencions dificultoses del jove porter Xabier van ser sobretot per culpa dels serveis dels córners i de les faltes laterals.Amb aquesta victòria, el CF Solsona es referma en laXabier Rodríguez Canal, Ignasi Ballarà Bach, Adrià Barniol Rey, Dídac EspugaMontaner, Guiu Montaner Gangolells, Aniol Serra Segués, Sergi Vendrell Pacheco, Àlex Garcia Garcia, Roger Ribera Martínez, Modestas Melnikas i Joel Canals Lavado.Hug Plans Nadal (7’), Ioan Andrei Deac (46’), Jordi Casaldàliga Vilafranca (75’) i Aitor Colell Llinàs (89’).Aniol Serra (27’), Adrià Barniol Rey (47’), Roger Ribera Martínez (53’) i Guiu Montaner Gangolells (81’)