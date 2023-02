PSC Solsona posa de manifest les contradiccions i els retards del govern en donar compliment a propostes presentades

CANVI COMARCAL DE TORÀ I BIOSCA.

CENTRE SANITARI.

El regidor – portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Solsona,, posa de manifest les contradiccions i els retards del Govern, en aplicar propostes presentades, mesos enrere pel grup municipal socialista. Demanat, en el seu moment, pel Grup Municipal Socialista, ara s’accepta presentar Proposició de Llei en el Parlament, per donar sortida a aquesta reivindicació.El retard, considera va lligat a la por a possibles canvis electorals, a la comarca del Solsonès, amb l’entrada d’aquests dos municipis. A punt de ser convocades les eleccions de 28 de maig, ja no serà fins a les properes de 2027, quan els resultats comptaran a efectes de Consell Comarcal.El PSC considera del tot fonamentades les peticions de canvi de comarca, i hagués estat oportú manifestar-ho de forma immediata, sense un retard que era de simple estratègia electoral. Ho considera lamentable, pels mesos perduts i pels malentesos entre municipis i comarca, que es podien haver evitat.També amb molta antelació el PSC es va manifestar a favor d’aquest traspàs al Departament de Salut, si bé, amb tres condicions que considera indispensables i irrenunciables.1.- Manteniment i fins i tot reforç de l’actual plantilla com per garantir un bon servei al municipi.2.- Preservació de les condicions laborals, adquirides en el Centre Sanitari, i que només poden ser millorades, de cara el futur immediat.3.- Planificació a curt termini d’un nou edifici, modern, ampli i ben equipat com per millorar les prestacions en salut per a tots els solsonins i solsonines.Finalment, el PSC Solsona vetllarà des de l’Ajuntament i des del Parlament, perquè les condicions es compleixin.