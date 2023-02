​Un centenar de persones celebren a Solsona el Dia Mundial Contra el Càncer

Encesa de llànties Foto: Ramon Estany

Actuació de l'Escola de Dansa Foto: Ramon Estany

L'Escola de Dansa Foto: Ramon Estany

Ha finalitzat el manifest, amb una cita atribuïda a Santa Àgueda: «La mort no és res, tan sols es passar a l’altra banda. Allò que érem l’un per l’altre, ho seguim sent. Parla’m com sempre ho has fet. No adoptis una expressió solemne ni trista. Segueix rient d’allò que ens feia riure plegats. Per què hauria d’estar fora dels teus pensaments? Només perquè estic fora de la teva vista? No estic pas tant lluny. Tan sols a la volta del camí...»l’, han donat una nota de color a la celebració i esperança en l’encesa d’unes llànties en record de totes les persones que ens han deixat en la lluita contra la malaltia.