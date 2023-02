​Pobles petits, abandonats per les administracions

i que tot gira al voltant de la seva persona i figura. S’equivoquen. Es certa la importància “política” de l’Alcalde i l’equip de govern, però la peça vital perquè un ajuntament pugui funcionar és el secretar o secretària – interventora. Sense aquesta peça, cap decisió, cap resolució política, pot esdevenir realitat, oimés si comporta moviments econòmics.dites superiors? Doncs perquè centenars d’aquests ajuntaments no tenen aquesta peça o la comparteixen amb altres, de manera que només en tenen un trosset, a la setmana o al mes. Aquesta situació, 44 anys després de recuperar la democràcia, suposa una autèntica vergonya.I és que si tots els ajuntaments, per petits que siguin, han de tenir aquest funcionari, se suposa que n’hi ha tants com fan falta. Doncs, no.. No parlaré dels pobles grans ni de les ciutats. Ho deixaré per un altre dia. Avui em limitaré a parlar dels pobles petits, entenent per petits, tots el que tenen menys de 2.000 habitants. I a Catalunya, d’aquests en tenim prop de 600, sobre un total de 947 .. Es a dir, gestionar, tramitar, certificar, adjudicar, justificar, o documentar tot el que passa i el que es decideix, de manera que la burocràcia és àmplia i feixuga, i el no compliment comportaparàlisis , i sancions, segons de què es tracti.Aleshoresno pot complir cap de les funcions abans esmentades. I si no les compleix, l’alcalde no pot decidir, ni fer acords ni gestions.Això, ara mateix passa a mitja dotzena de pobles de la comarca del Berguedà i a mitja dotzena més del Solsonès. A tots ells s’hi afegeixen unes quantes desenes més, a nivell global.Doncs, perquè no hi ha secretaris. Es a dir, no n’hi suficients com per cobrir tots els pobles. Culpa de qui ? Culpa de la Generalitat i del Govern Central, més d’aquest que d’aquell, perquè es tracta de cossos nacionals , entenent per nacionals, estatals.però, a canvi qui els aprova té feina segura, i a més, ben pagada.Aleshores, què fer? Doncs, dues coses.El que no pot ser és paralitzar pobles, per no poder proveir aquest càrrec. Esdesesperant, no tenir secretari propi, o tenir-lo tant compartit que al final, només en potsdisposar 3 o 4 hores a la setmana i quan surt algun imprevist et quedis una o dues setmanes sense servei.Ara i aquí, estem així.. Parlo de les dues administracions que tenen competències en el tema: Govern central i Generalitat de Catalunya.