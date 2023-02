​Circuit individual de bitlles del Solsonès

CLASSIFICACIÓ DESPRES DE LA 5a JORNADA

5a i penúltima jornada del Circuit Individual del Solsonès celebrada amb bona climatologia iamb canvis a les classificacions degut a bones puntuacions i també al descart del primer delstres pitjors resultats que permet el reglament.En Sènior Masculina, els bons resultats del Felip Falla, incloent un 90, li han fet assolir el primer lloc de la categoria. Toni Márquez es segon i José Luís Carnerero tercer, quart es el Ramon Vilaseca. Els tres perseguidors del Felip Falla es troben dins de 0.33 centèsimes per tant la darrera jornada serà molt disputada per saber quins ocuparan el podi definitivament.En Super Sènior Masculina, el Ramon Solé manté el liderat seguit del Joan Serra i el Dani Casas entra en posició de podi.En Sènior Femenina la primera i segona posició continua en mans de la Dolors Cots i la DolorsTorres. A la 3a posició hi ha canvi i torna a entrar la Mariona Trullols.En Super Sènior Femenina no hi ha canvis a les dos primeres posicions, a la tercera torna laDolors Vilà.A la classificació Infantil no hi ha canvis amb l’Ainhoa Manau, 1a, Ramon Vilaseca 2on i AranBadia 3r. Pendents de la darrera jornada aquests dos tiradors i tiradora tenen el podi assegurat.1 Felip Falla Olius Negre 75,332 Toni Márquez Olius Negre 74,333 José Luis Carnerero Arcada 74,221 Ramon Valls Arcada 74,892 Joan Serra Olius Groc 73,003 Daniel Casas Arcada 71,561 Dolors Cots Olius Negre 75,112 Dolors Torres Olius Vermell 74,113 Mariona Trullols Olius Vermell 70,001 Montse C. Costa Arcada 72,132 Carme Canals Arcada 69,673 Dolors Vilà Olius Vermell 58,781 Ainhoa Manau Olius Júnior 73,112 Ramon Vilaseca Olius Júnior 71,563 Aran Badia Olius Júnior 71,11