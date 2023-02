Setena Jornada de la Lliga Catalana de Bitlles

Equips d’Olius B i Ponts

Els equips d’Olius tenien compromisos importants. L’equip A feia desplaçament a Tàrrega per enfrontar-se ambbels campions de Catalunya i la primera partida ha estat disputada fins el final que els locals han assegurat la victòria. La segona ha estat en tot moment dominada pel Tàrrega arribant a una puntuació rècord en l’actual campionat, res han pogut fer els d’Olius per evitar la derrota.L’Olius B rebia a casa al Ponts, equip molt experimentat i sempre perillós. La primera partida ha estat guanyada pels oliuencs per 1 punt. La segona les prestacions dels de casa han baixat i en canvi el Ponts ha mantingut el seu ritme de competició i s’ha endut la victòria.La propera setmana s’inicia la segona volta, l’equip A fa desplaçament a Miralcamp i el B rep el Torà.