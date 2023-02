La zona comercial i de mercat de Solsona estrena aparells de megafonia

Informa Nació Solsona.

Aquests dies ja podem veure damunt alguns fanals del passeig de Solsona uns grans aparells de megafonia. Formen part del projecteAquest servei, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Next Generation EU), i dins del projecte global “Impuls al pla de millora del comerç i del mercat no sedentari a Solsona". Aquests altaveus posaran música d'ambient i informació de servei al passeig durant els dies de mercat i la celebració de fires com la de Sant Isidre i del Trumfo.L'Ajuntament va adjudicar la instal·lació d'aquests aparells a l'empresa bagencaper un import total de 12.102,60 € (sense IVA).