​La segona edició de l’Stravada arriba aquest dissabte amb 350 persones inscrites

Elha programat aquesta prova ciclista que, tot i no ser competitiva, tindrà podis en tots els recorreguts i també premiarà de manera especial tots els segments que es trobaran al llarg de la cursa., i comptarà amb un circuit més que en la primera edició. En total, seran tres circuits pensats per a tots els públics amb sortida simultània: un de llarg de 48 quilòmetres, un de mitjà de 39 i un de familiar i no tant tècnic de 25. Cada corredor tindrà el welcome pack, que es podia recollir el dia abans de la marxa a les 7 de la tarda en un briefing especial al restaurant Crisami on es projectarà la bici voladora. També hi haurà l’opció de recollir-lo el mateix dia de la cursa entre 2/4 de 8 i 2/4 de 9 del matí.Paral·lelament, a 2/4 de 10 del matí del mateix dissabte es donarà la sortida a l’Stravada Kids, que promou l’organització juntament amb el Consell Esportiu del Solsonès. Es tracta d’una cursa amb bicicleta en un circuit tancat per a infants d’entre 2 i 12 anys. S’organitzarà en 7 categories per grups d’edat.