​Durant el febrer tindrà valor afegit visitar el Zoo del Pirineu

Durant les 4 setmanes de febrer els visitants deltindran l'oportunitat única de donar de menjar a algun dels animals que hi viuen.Amb aquesta acció es pretén que els visitantsla realitat de molts animals salvatges. Els mesos freds, sobretot el febrer, són mesos amb molta escassetat d’aliments, i això pot acabar causant la mort dels animals. Irònicament, per combatre el fred necessiten menjar més. És la capa de greix que els manté calentons. Durant aquestes 4 setmanes els visitants ajudaran amb la seva alimentació durant la visita guiada.Els responsables de la fundació volen animar a les persones de venir a visitar el parc durant el mes de febrer. No només s’emportaran lade donar de menjar a alguns dels animals salvatges del parc ells mateixos, sinó també ajudaran a cobrir les despeses elevades que comporta la compra d’aquests aliments amb la compra de les seves entrades.