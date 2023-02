​Amisol segueix endavant amb el projecte «Un Carnaval per a tothom»

L’treballa per a la inclusió plena de les persones amb discapacitat. En aquest sentit, l’any passat es va iniciar el projecte "Un Carnaval per a Tothom"; amb la intenció de promoure un Carnaval accessible i inclusiu, i enguany es vol seguir realitzant accions amb aquesta finalitat.Una de les activitats prevista és una(servei d'atenció diürna per a persones amb discapacitat) de la província de Lleida a Solsona, el dijous de Carnaval.que sumen un total de 150 persones.L'objectiu del dia serà convidar-los aper mitjà d'una visita guiada pels carrers del nucli antic de la mà de l'entitat Solsona Experience, que els explicarà la festa, la seva història i els gegants, etc. Al migdia es farà un dinar en companyia del Pop, el gegantbinclusiu del Carnaval, i les persones que ho vulguin el podran fer ballar. D'aquesta manera, es vol aconseguir que el Carnaval de Solsona sigui conegut per les persones amb discapacitat de Lleida, i així potenciar que, en un futur, puguin continuar venint a gaudir-ne.Per tirar endavant aquesta activitat,, una iniciativa vinculada a la figura del Pop que es va engegar l’any passat amb la finalitat de recollir finançament per dur a terme accions per fer el Carnaval solsoní més inclusiu. Són, a les quals se’ls agraeix la participació amb l’entrega d’un parxe dels Amics del Pop, que cada any anirà canviant de color. Si bé enguany s’ha decidit canviar el nom de la iniciativa per Ami-Pops per utilitzar un llenguatge més inclusiu, la finalitat seguirà intacta, així que totes aquelles persones que hi estiguin interessades, poden posar-se en contacte amb l’Amisol a través del correu oci@amisol.cat Esperem comptar cada any amb la participació de més Ami-Pops i així continuar endavant amb petits grans canvis que facin del carnaval solsoní “Un carnaval per a tothom”.