La propera setmana està previst que es debati alla proposició de llei de canvi d’adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Biosca i Torà.El canvi de comarca i, en conseqüència de vegueria, és. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya de la Segarra i del Solsonès creuen fermament en el principi de l’autonomia municipal i respecten la decisió dels dos municipis, malgrat les afectacions que pugui tenir la reorganització comarcal en els Consells d’ambdues comarques. Tanmateix, el principi democràtic aconsella que la decisió sigui ratificada per la població dels dos municipis per mitjà d’una consulta popular.Aquestava ser sol·licitada pels ajuntaments de Biosca i Torà a l’estat espanyol, i el 2014 fou denegada pel Consell de Ministres.Des de les federacions comarcals d’Esquerra Republicana de Catalunya de la Segarra i del Solsonès es manifestenatenent la petició dels dos municipis, però considerem que ésCom ja s’ha exposat, el canvi d’adscripció comarcalAquest canvi, no hauria d’afectar els serveis que els consells presten als seus municipis i caldria que l’administració competent, vetlli pel manteniment quantitatiu i qualitatiu de la prestació d’aquests serveis als 36 municipis que formen part de les dues comarques.