La conservació de carreteres i la Llosa del Cavall concentren les inversions dels pressupostos al Solsonès

Principals projectes d’inversió al Solsonès

El Projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2023, presentat aquest migdia per la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, preveu una inversió de 114,3 milions d’euros a les comarques de la Catalunya Central: 100,1 milions d’euros d’inversió directa, 13,8 milions d’euros en transferències de capital destinades a finançar obres i 0,3 milions d’euros provinents de romanents d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya – INFRACAT. Aquesta xifra total suposa un 33,6% més que l’any 2022.El total d’inversió real, 100,1 milions d’euros, és un 37,5% més que a l’any 2022, i respecte al global de Catalunya suposa el 6,5% de tota la inversió territorialitzada.Conservació de carreteres: 1,4M€Redacció del projecte constructiu per a rehabilitació, de la xarxa de drenatge, reinjecció de juntes i millora de l’auscultació a la Llosa del Cavall, Navès: 1,1M€Condicionament del vial a la B-300, Pinós: 0,6M€Rehabilitació i millora dels accessos a la Presa de Sant Ponç, Clariana de Cardener: 0,6M€Desplegament de la xarxa troncal de fibra òptica entre Solsona i la Seu d’Urgell: 0,2M€En concret, al Solsones els pressupostos permetran també, entre altres:1 M€ al contracte programa de Drets Socials amb els ens locals0,8 M€ del Fons de Cooperació Local per millorar el funcionament dels governs locals382.330,0 € en bestretes per al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).252.073 € per polítiques d’Igualtat i Feminismes amb governs localsConvocatòria anticipada de subvencions per al manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de titularitat municipal a comarques de muntanya, oberta recentment al Solsonès: 767.040 €