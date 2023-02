CUP Solsona demana garantir les condicions laborals del personal del Centre Sanitari

Les darreres hores s’ha fet pública una notícia relacionada amb el Centre Sanitari del Solsonès que anuncia un canvi de gestió , en virtut del qual es traspassaria l’activitatassistencial del centre a un ens públic gestionat pel Servei Català de Salut.En el programa electoral d’Alternativa per Solsona-CUP de les darreres eleccionsmunicipals, portàven com a prioritat la, per aconseguir una optimització del servei, tant en qualitat com en eficiència. Amb la finalitat de contribuir a la revisió del model actual, CUP Solsona va entrar a formar part de la Comissió de govern del Centre Sanitari, el pas per la qual els va servir per reafirmar-se en la idea inicial que la gestió d’aquest centre ha de passar a mans del Servei Català de Salut.Des de l’esmentat òrgan de govern, quan hi éren, i des de fora de l’esmentada institució, la CUP ha apostat sempre per la. Consideren que aquesta gestió s’ha de dur a terme per part d’un únic ens, amb professionals de la gestió sanitària i amb mecanismes que puguin garantir una prestació de serveis de qualitat. Per aconseguir aquest objectiu, és necessari comptar amb suficients professionals, i que puguin exercir la seva feina en condicions laborals dignes.Com a ApS-CUP, tenen clar que el pas de la gestió del Centre Sanitari del Solsonès a mansdel Servei Català de la Salut ha de comptar amb, mitjançant una fórmula que garanteixi:1. Una gestió del centre sanitari (atenció primària), salut mental i àmbit sociosanitariintegrades a un sistema públic de titularitat única, amb una gestió i provisió 100% pública.2. Acabar amb la dependència econòmica del Consell Comarcal respecte al CatSalut.3. Reafirmació de la titularitat pública i la gestió directa dels serveis sanitaris.4. Millorar l’assistència a les persones usuàries, amb un servei de pediatria i especialistes coherent i ben dimensionat, que doni resposta a les necessitats de la població de la comarca.5. Respecte cap a les treballadores i treballadors, amb unes condicions laborals que acabin amb la temporalitat i la precarietat dels seus llocs de treball.6. Portar a terme activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, com a aposta clara per caminar cap a l’eliminació de les barreres a l’accés a la salut causades per les desigualtats de classe i de gènere.Per totes aquestes raons, i sempre que vagi en la línia manifestada,gràcies al traspàs de l’activitat assistencial a un enspúblic gestionat pel Servei Català de Salut.