​Agustí Alcázar: L’associanisme esportiu i juvenil

(Solsona, 1999) es postula en una línia notablement cultural i esportiva. Estudiant d’Enginyeria Mecànica a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Alcázar exerceix com a“Tinc molt clar on vull desplegar la meva vida personal i professional i crec fermament que Solsona és aquest lloc, la ciutat que m’ha vist créixer com a persona i on he tingut la sort de fer-ho a través de diferents entitats”, assevera el jove solsoní.En les paraules d’Alcázar es fa evident un, d’aquí la seva activa participació en associacions com. La implicació d’Alcázar en el teixit associatiu esportiu esmentat ha estat com a jugador i entrenador. Ara bé, també ha ocupat posicions de lideratge a Joventut Solsonina, encapçalant-ne la presidència durant tres anys, així com a exrepresentant de l’alumnat al Consell Escolar. “La dimensió associativa ens és útil i enriquidora en molts aspectes, si bé sobretot a l’hora d’incentivar l’activitat cultural i la pràctica esportiva en els més joves.trobo que és una necessitat en la qual posar la banya i treballar-hi intensament”, considera Alcázar, que es converteix en el membre més juvenil de la candidatura.Per la seva banda, Gisbert apunta que “no hi ha dubte del compromís, la dedicació i el recorregut actiu de l’Agustí en múltiples terrenys locals., així com amb un gran sentit del deure”.