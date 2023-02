​30 treballadors i treballadores del Consell Comarcal assisteixen al Ple demanant millores salarials per les TF

De totes és coneguda la precària situació de les nostres companyes treballadores familiars.Motiu pel qual 30 treballadores del consell comarcal vam assistir al passat ple del consellcomarcal.Al malestar d'elles i de les seves companyes es suma el descontentament amb la inoperantvoluntat política que ens acompanya. Relegades a l'últim pla.CANSADES d'aquesta situació, del desgast, dels compromisos trencats i de mentides tornem ademanar solucions URGENTS a una situació VERGONYOSA. Per cert, el passat dimecres vamproposar una nova proposta per solucionar provisionalment la retribució de les TF i encaraestem a l'espera de resposta.Per tot això seguirem lluitant per revertir la situació de les nostres companyes i no caurem enel parany de seguir esperant una RLT que s'ha de seguir negociant per ser justa per la majoria (45 companyes hem presentat esmenes). Ja fa més d'una dècada que es parla de la RLT. No volem que passi ni un segon més on tinguem treballadores que no tenen un sou digne que regeix les taules salarials de l'estat.