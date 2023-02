​La nova «Guia de serveis de Solsona i comarca» es podrà recollir a partir de dilluns

Saber com contactar amb una empresa o servei del Solsonès de la manera més fàcil és possible gràcies a la, l’edició més actualitzada de la qual surt al carrer la setmana vinent. Aquesta publicació anualment editada pel Consell Comarcal del Solsonès, l’Ajuntament de Solsona i l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona es podrà recollir a les oficines d’atenció ciutadana dels ajuntaments i de l’ens comarcal.A partir de dilluns la guia, mentre que la població en general la tindrà disponible gratuïtament a les oficines esmentades.. Així mateix, es recorda que la mateixa informació, classificada per nuclis de població i categories, es pot consultar en línia a la versió web www.guiadesolsona.cat . S’hi recullen les dades de contacte de serveis d’emergències, organismes oficials, centres d’ensenyament i activitats econòmiques.La imatge de la guia enguany és de la solsonina. El jurat, integrat per representants de les tres parts editores, ha seleccionat la seva proposta entre les nou que s’hi van presentar. Estuadiant de disseny gràfic a l’Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara de Tàrrega, Marta Quesada serà premiada amb 100 euros i un abonament per al proper Carnaval.