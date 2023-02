Maria Moumen i Agustí Alcázar, nous membres de la candidatura d’ERC Solsona

De vocació comunitària i eminentment d’esquerres

La proximitat com a clau de volta en la gestió pública

Al costat de les persones i la mirada a casa

Esquerra Republicana de Solsona enceta el cicle de presentacions corresponents a les. La llista de Judit Gisbert presenta, a més a més d’implicacions destacades en els àmbits, d’una banda, educatiu i pedagògic i, d’altra, cultural i esportius locals. D’aquesta manera, ERC fa favor a un dels seus trets més fonamentals: una candidatura que equilibra gènere, renovació i experiència.La líder republicana posa en valor el gest de Moumen i Alcázar d’implicar-se en la política municipal tenint en compte la sevaaixí com elque qualifica de “complex”. Així mateix, Gisbert ressalta el criteri, la formació i el recorregut d’ambdós components, així com laels quals encaixen cent per cent en el nou projecte republicà. “La Maria i l’Agustí són plenament capaços de fer aportacions cabdals, especialment d’índole juvenil i social, de cara a la conformació d’un nou govern municipal”, rebla l’alcaldessa.Tant Moumen com Alcázar assegurenprincipis que els apropen i els vinculen al grup municipal d’Esquerra Republicana. “La Maria i l’Agustí són dues persones assertives i treballadores, amb un compromís de treball que costa trobar avui dia”, confessa la cap de llista. Des del seu punt de vista, Moumen sosté que només contempla iniciar un camí en la política municipal al costat d’un equip divers com el que l’acompanya i capitenajat per Gisbert, “de personalitat franca, valenta i honesta”. En el cas d’Alcázar, considera que el fet d’haver format part de Joventut Solsonina li ha permès fer-se una idea sobre la filosofia de treball —“d’una manifesta vocació pública”—, de l’equip de govern actual, amb qui ha pogut crear un vincle confortable.“Malgrat la desafecció actual que pateix el món polític, especialment per part dels i les joves”, valora Moumen, ambdós membresPer això, posen la mirada en eines com el feminisme i la participació ciutadana.A banda de destacar la gestió social, cultural i econòmica de la pandèmia de la Covid-19, els nous integrants republicansEn aquesta línia, Alcázar es refereix a la tasca de la regidoria de Cultura, que “ha demostrat un esperit explícit de reciclatge a l’hora d’adaptar el cicle festiu a la pandèmia” i també a la cartera d’Esports pel fet de posar al dia les instal·lacions esportives: “La millora de la coberta del pavelló i la substitució de gespa artificial al camp de futbol municipal en serien dues actuacions remarcables”, assenyala.Amb tot, Moumen i Alcázar assumeixen que, tot i la seva breu perícia, es veuen capaços d’aportar personalitat i professionalitat.Tanmateix, l’alcaldessa explica que s’està, que vol assentar-se en els eixos que “ja són visibles, en bona part, a l’actual pla de mandat i il·lustren la nostra essència d’equip”. Es tracta de punts que “posen al centre les persones —infants, joves, adults i gent gran— i la mirada en el model de ciutat que volem a llarg termini”, avança Gisbert.