El Centre Sanitari del Solsonès, més a prop d'un canvi de gestió

El Departament de Salut ha mantingut avui reunions amb el, amb la Comissió de govern i junta del Centre Sanitari del Solsonès per avançar en el procés de transformació del centre sanitari per tal de reordenar l’activitat assistencial en l’atenció de salut al Solsonès.La voluntat del departament, compartida amb la petició expressada a través del Compromís Comú signat per la Taula per parlar del futur del centre sanitari, és traspassar l’activitat assistencial del centre a un ens públic gestionat pel Servei Català de la Salut. La prioritat en els passos que s’estan empenyent ésen funcionament dins el sistema públic en termes de viabilitat i sostenibilitat, intensificant-ne la qualitat i la capacitat resolutiva en benefici de la població.En el decurs d’aquest mes s’assentaran les bases d’unen el procés de transformació amb la participació de representants del territori.