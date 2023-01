La coberta de 'Profecia', de Raül Garrigasait Foto: Cedida a l'ACN per Ediciones de 1984

L’autor

L’autor ha manifestat que escriure és "entrar dins d’una tradició mil·lenària, assumir-la i un cop dins de la tradició, introduir-hi un gest personal”. Ha apuntat que això és el que ha intentat fer sempre amb la ficció i l’assaig, ha declarat, i ara ho torna a fer a 'Profecia'.Així mateix, Garrigasait ha remarcat que ésEn aquest context, ha ressaltat que la imaginació serveix per parlar de la realitat. “La imaginació és la capacitat que tenim de veure la realitat d’una manera viva i que té forces que ens poden sorprendre, mentre que la fantasia”, ha afegit, “ja és una altra cosa, és imaginar-se un món amb unes normes diferents”.Preguntat pel to de la novel·la, Garrigasait ha assenyalat que a ‘Profecia’ hi ha moments que tenenen les seves altres obres, ha indicat. Tot i això, ha negat que tot el llibre sigui satíric.Raül Garrigasait (Solsona, 1979) va estudiar música i llengües antigues i escriu assaig i narrativa. El 2017 va publicar la novel·la ‘Els estranys’, que va ser distingida amb el Premi Llibreter, el Premi Òmnium a la Millor Novel·la en Llengua Catalana de l’Any i el Premi Setè Cel. Després ha publicat els assajos ‘El fugitiu que no se’n va’, ‘Els fundadors’, ‘La ira’ i ‘País barroc’.