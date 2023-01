El Carnaval de Solsona es cola a la nova campanya de l’Agència Catalana de Turisme i el Barça

La campanya compta amb una peça central que busca connectar emotivament amb el públic mitjançant el vincle entre el club esportiu i la destinació catalana

Coincidint amb la presentació oficial de laper aquesta temporada que ha tingut lloc aquest cap de setmana passat en els partits jugats pel primer equip de futbol masculí, el primer equip de bàsquet i el Barça Femení, s’ha posat en marxa la campanya “Feel de colours” on es busca. De fet, l’eslògan escollit per presentar l’equipació, ‘+ Catalunya + Barça’, evoca l’essència del Barça i el seu orgull de pertinença a Barcelona i Catalunya.Entremig d'imatges del club blaugrana, hi trobem: monuments emblemàtics, racons, esdeveniments culturals com els castellers, i festes de renom, com unes imatges del Carnaval de Solsona on es veu el Tòfol Nano ballant en una atepeida Plaça del Ruc. Per aquest motiu, aquest video s'ha fet especialment viral a Solsona.Segons el director de l’Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer i Ferrer, s’ha volgut potenciar la relació entre Catalunya i el FC Barcelona per mitjà dels colors, entesos “com un”. Així, mitjançant cadascuna de les peces que es llançaran, es parlarà de les dues entitats com una realitat inseparable que es necessita viure sencera per gaudir de tota l’experiència.