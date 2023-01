L'Arada convoca les associacions a una trobada en el marc del projecte Actua i a una formació pràctica per a la gestió del dia a dia d'una entitat.Com redactar un projecte, com dur la gestió econòmica i administrativa o com justificar les subvencions són qüestions que s'explicaran aquest dissabte en la trobada d'associacions del Solsonès i rodalies que convoca L'Arada. La convocatòria inclou una formació pràctica.La proposta s'emmarca en el projecte Actua. Per participar-hi, cal inscriure's per correu electrònic a actua@larada.coop , o bé trucant als telèfon 693054437 o 722383076.