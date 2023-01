3a jornada del Circuit Individual de bitlles de Catalunya

CATEGORIA SÈNIOR I SUPER SÈNIOR

CATEGORIA SUB 25

CATEGORIA INFANTIL

CATEGORIA ALEVINA

CATEGORIA BENJAMINA

Després de la 3a. Jornada del Circuit Individual de Catalunya, els i les bitllaires d’Olius es trobenb molt ben situats a les classificacions de les diferents categories.En Sènior Masculina, Toni Márquez, Manuel Nogales i Miguel Ferrer estan classificats per lafinal. En Sènior femenina, la Mariona Trullols ha escalat a la classificació i es troba a un pas del podi en 4a posició. La Dolors Cots i la Carme Canals van pujant posicions, La Dolors Torres i la Montse Canals Costa també estan classificades per a la final. La Marisa Díaz que ha pujat posicions i la Dolors Vilà, estan molt a prop d’entrar a la final.En Sub 25, tant el Pol Viladrich en Masculina com la Carla Muntada en Femenina, lideren elcampionat i amb marge suficient per assolir-lo. El Martí Solé també està classificat.En la categoria Infantil Femenina, tant la Paula Malé, 3a com la Ysabel Pelegrina estanclassificades per a disputar la final. En Masculina, Bernat Puigpinós manté la 2a posició i l’Abel Viladrich està classificat per a la final.En la Femenina, l’Ainoa Manau continua liderant la classificació amb força marge sobre lesseves perseguidores. En 3a posició es troba la Clàudia Muntada i la Noa Viladrich estàclassificada per a la final. En Masculina el Marc Vilardell que s’ha incorporat a la competició en aquesta 3a jornada ha passat a encapçalar la classificació i tant l’Àlex Bajo com l’AlbertVendrell estan classificats per a la final.En Femenina no tenim cap representant aquesta temporada. En Masculina el quatre primersllocs estan copats per bitllaires d’Olius. Ramon Vilaseca, Aran Badia, Tony Pelegrina i JoanMalé. I el Galderic Asensio que també està classificat per a la final.En total 26 representants del Club de Bitlles Olius es troben classificats per a les finals delCampionat Individual de Catalunya després d’aquesta 3a jornada. Resten 3 jornades més per a tancar les classificacions i desitgem que es mantinguin aquestes bones prestacions individuals.