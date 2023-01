El govern del Consell Comarcal del Solsonès es va comprometre, en la sessió plenària celebrada la setmana passada, a seguir treballant per i en pro de la millora de les polítiques retributives del Consell. Sara Alarcón, presidenta de l’ens, va informar de les converses mantingudes amb els diferents grups polítics davant d’unes 30 persones treballadores de l’entitat presents a l’acte.La presidenta va informar que s’ha parlat amb la resta de formacions polítiques representadesal plenari de l’ens amb el compromís de seure amb la nova representació dels treballadors/es,En aquest sentit es treballarà per establir una política retributiva al Consell ajustada a la valoració de cada lloc de treballAixí doncs, el govern de l’ens comarcal reprendrà les converses amb els nous representants dels treballadors/es de l’ens comarcal, ja que l’anterior va dimitir per les pressions rebudes per part d’alguns treballadors/es quan es va presentar el primer document de treball de la Relació de Llocs de Treball, per establir un calendari amb l’objectiu de donar una resposta a lesreclamacions que es plantegen, que passa per l’aprovació de la RLT.