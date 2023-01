Igualtat entre el CF Solsona i el FC La Seu d'Urgell

Equip inicial del CF Solsona Foto: Pau Llacer

Fitxa tècnica del CF Solsona

Tot i que elva ser sobretot dels escapulats, els locals no van inquietar perillosament el porter de l’Alt Urgell.El Solsona va començar el partit amb mésque els de la Seu, va forçar dos córners seguits i no els deixava sortir fàcilment de la seva àrea. En el minut 14, una passada llarga de l’als peus del Roger Ribera li va facilitar una bona ocasió per a marcar.També el, en el minut 28, se’n va anar fins a l’extrem, va centrar la pilota, que passà d’una banda a l’altra per davant de la porteria, però ningú va poder rematar-la. Elva protagonitzar algunes de les seves bones corregudes, però no li van sortir bé els xuts finals. A punt d’acabar-se la primera part, una assistència del Guiu al Modestas finalitzà amb un potent xut d’aquest arran del pal, que el porter visitant va poder desviar a córner.La segona part es va iniciar d’una manera diferent de com havia anat la primera. Els dela Seu s’havien après la lliçó del partit de la primera volta de la competició en què havien rebut dos gols del Solsona a la segona part i ara estaven ben decidits que no es repetís. Al minut 50, es van aprofitar d’un servei de banda del Solsona en què l’equip local no estava ben col·locat defensivament, un davanter alturgellenc se’n va anar cap a l’extrem, va fer la centrada i, tot sol, l’va marcar el 0 a 1. Amb aquest resultat a favor, les pèrdues de temps dels de la Seu van sovintejar i el Solsona va incrementar el control i la rapidesa del joc. Els forasters hagueren de fer faltes per a frenar diverses jugades dels locals, com la que feren sobre el Guiu en la frontal de l’àrea. Al minut 80, l’va fer un potent servei de banda i el Roger, dins l’àrea, es va girar i va fer el gol d’un empat més que merescut. Els darrers minuts del partit van ser molt més dinàmics pel Solsona que el que havia fet al començament de la segona part.Amb aquest resultat, el CF Solsona es manté ende lasegona catalana del subgrup 5B. Té 23 punts.podrà demostrar una altra vegada tot el seu potencial futbolístic.Titulars: Xabier Rodríguez Canal, Ignasi Ballarà Bach, Adrià Barniol Rey, Dídac EspugaMontaner, Guiu Montaner Gangolells, Aniol Serra Segués, Sergi Vendrell Pacheco, RogerRibera Martínez, Modestas Melnikas, Joel Canals Lavado i Hug Plans Nadal.Suplents: Ioan Andrei Deac (60’), Eduard Navío Rodríguez (71’), Àlex Garcia Garcia (85’), DanielSoria Ramos, Jordi Casaldàliga Vilafranca, Alae Eddine Bensaga Allouch i Brian Marouf Moyano.Targeta groga: Aniol Serra (89’).