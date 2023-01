​Solsona celebra el dia mundial contra el càncer, dissabte dia 4 de febrer

s’adhereix a la convocatòria anual que laorganitza amb el lema «Per unes cures més justes», amb la finalitat d’augmentar la conscienciació i mobilitzar a la societat per avançar en la prevenció i control de la malaltia. Aquest any, es el segon d’una campanya de tres anys de durada, pensada perL’acte tindrà lloc a la, amb la lectura d’un manifest a càrrec de la Sra Iolanda Viladrich i amb la participació de l’. Hi haurà la tradicional encesa d’espelmes com a acte simbòlic en memòria de les persones que ens han deixat a causa del càncer i Fènix posa a disposició ,i que l’associació preveu en el futur, editar.