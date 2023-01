​Tindrà Berga, un munt de candidatures?

Queden encara unes setmanes per obrirdel 28 de maig. Concretament, seran convocades el 3 d’abril, i el compte enrere s’iniciarà el dia 4 amb la publicació en el BOE.D’aquí a allà, hi ha temps per veure si tot el que s’ha promès es fa realitat, o no. Es a dir,, una vegada entrades a Registre de la Junta Electoral de Zona.Tinc curiositat per comprovar si dues de les presentades, a la premsa, es fan realitat.Proclamen per terra, mar i aire que son i seran. I venen aquesta condició com un avantatge, respecte de les altres que creuen sotmeses a una fèrria disciplina de partit que els controla, supervisa i els diu què han de fer, en tot lloc i moment., o pitjor encara, si desconeixen la realitat de la qüestió. Precisament un dels grans avantatges de les candidatures de partit, és tenir un partit al costat. Dic al costat, ni al davant ni al darrere, al costat. Perquè ? Doncs, perquè per governar una ciutat com Berga, fan falta moltes mans i molts cervells, i no n’hi ha prou amb els de la candidatura.Els qui portem un grapat d’anys al capdavant d’un ajuntament sabem de la importància d’estar bespecialment en els temes fonamentals, com son : Hisenda, Urbanisme, Pressupostos, Ajuts d’altres administracions, etc.Dic més, es pot comprovar ben fàcilment que tots els equips de govern que han tingut unpartit al costat,que aquells que han funcionat sols. Es lògic. Tenir informació a l’avançada permet preparar projectes, programar accions, planificar a curt i mitjà termini, i haver fet els deures com per obtenir els millors ajuts disponibles.Mireu, els ajuntaments per ells sols, no tenen més recursos que per fer funcionar lamaquinària diària. Per fer, compres, millores, adequacions, o inversions de més o menysvolada,: Diputació de Barcelona, Generalitat, Govern Central i UE.Un equip de govern, totalment independent, és a dir que estigui sol a la vida,. Impossible. D’aquí la vital ajuda que proporcionen els partits tradicionals. Son ells, si funcionen bé, els que avisen dies, setmanes o mesos abans, sobre les convocatòries que sortiran, de manera que l’equip de govern es pot preparar per presentar-s’hi amb garanties d’èxit.. Des de trobar inversors per Condicionar la Rasa dels Molins, a redactar un Pla Director pels Jutjats vells, o resoldre la falta d’inversió a Queralt. Però, més important encara. Vista la situació econòmica, organitzativa, funcional del’Ajuntament de Berga,, per a posar al dia totes les infraestructures, equipaments i serveis.En definitiva,Vaja, almenys puc afirmar que la feina del PSC en aquest camp, és el d’acompanyament, assessorament i ajuda, per tot el que li calgui, al nostre candidat a alcalde, Abel García. Ha tingut el partit al costat, aquests quatre anys, i el continuarà tenint en les noves funcions que sortiran de les eleccions del 28 de maig. I, precisament la preparació, experiència i bona gestió del PSC, serà un dels elements essencials de la campanya.