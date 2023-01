«Voliem fer que en el monument es reflectissin els dotze homes que van ser deportats»

Primer pla del monument Foto: Ramón Estany

Escolteu la descripció que fan els autors del monument Àudio:

Arxivat a: Societat , monument , memòria

, fill i pare, han estat els guanyadors del concurs convocat pel Consell Comarcal del Solsonès , l'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, el Centre d'Estudis Lacetans i amb el suport de l'ajuntament de Solsona on es demanava presentar una idea d'un monument perEl Marc i el Jordi van pensar que seria una bona idea poder presentar algun projecte per que quedin en el record per sempre. I vam presentar la idea que hi ha des d'aquest dissabte a la Plaça del Consell.Els dos autor en van explicar el significat en l'acte d'inauguració celebrat aquest dissabte 28 de gener. Des del principi volien fer que en el monument es. No volien presentar un monument abstracte sinóEl primer que van fer va ser buscar la llista dels dotze homes que van ser deportats i mirar si hi havia alguna relació entre ells. La relació més gran que van poder observar eren els camps on havien siguts deportats. Així doncs, van buscar imatges dels camps de concentració i van veure un element molt simbòlic que els unia. Aquest element era la porta d'entrada.per molts dels homes que van ser deportats, ja que molts van atravessar aquesta porta però no en van sortir.El monument consta derepresentant els dotze homes, i en la silueta a la part inferior, es veu la forma de la porta de l'entrada en aquests camps. Estan posats un darrere l'altre formant un túnel, representant metafòricament, on molts van entrar i no en van sortir. Tot el monument està fet d'acer. Està pensat per ser un monument viu; igual que els deportats van patir la crueltat en els camps, el monument està pensat per patir el deteriorament en el pas del temps.